Onze opinie En een goede gezondheid 31 december 2018

00u00 0

Ongetwijfeld hoort u het zichzelf al zeggen, zoals elk jaar op 31 december om middernacht. U zult uw geliefden het beste toewensen "en een goede gezondheid". Die laatste wens zal u in dank worden afgenomen. "Want dat is toch het belangrijkste, dat we gezond zijn." Dat is waar. Ouderen zullen daar vaak nog iets aan toevoegen. "We mogen niet klagen." Ook dat is waar.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN