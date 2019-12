Exclusief voor abonnees Onze opinie Nieuwjaarswensen 31 december 2019

00u00 0

Iedereen: een gezond jaar. Ons land: een regering, een echte. Amerika: een president, een echte. Kim Jong-un: skinny jeans. Lutgart Simoens: haar lot in eigen handen. De Pia's en de Victors: leven zonder loten. De CEO van Novartis: een rechtse directe van Delfine Persoon. Genua: een prachtige nieuwe brug op stevige pijlers. Nina Derwael: een gouden brug met ongelijke leggers. De Britten: brexitfeestje zonder kater. De Rode Duivels: toernooi zonder kater. Romelu Lukaku: stadions zonder apen in de tribunes. Jan Jambon: een portret door Luc Tuymans. Theo Francken: Twitterpanne. Roger Federer: Wimbledon winnen en stoppen. Kim Clijsters: de US Open winnen en doorgaan. Elke boer: een vrouw. Wolf August: een wijf. Kat Kerkhofs: de eeuwige topscorer van Napoli. Zwangere Guy: een drieling genaamd de MIA's. Greta Thunberg:

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis