Onze opinie

Zo, dat weten we dan ook weer. Hernieuwbare energie en schone energie zijn geen synoniemen. Houtkachels vallen onder de noemer hernieuwbaar, maar ze stoten meer fijn stof uit dan het verkeer. Het is in tijden van polaire vortex dus niet het moment om nog een blok op het vuur te gooien, maar om nu meteen alle houtkachels te verbieden, zoals de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck gisteren bepleitte? Nog even en Van Broeck komt u niet alleen zeggen waar u moet wonen, op welke verdieping en wat u daar met wie moet delen, maar ook hoe u zich moet verwarmen en welke vormen van gezelligheid voortaan taboe zijn. Desnoods komt hij uw open haard eigenhandig uitbreken. De Vlaamse Bouwmeester ontpopt zich steeds meer tot de Vlaamse Zedenmeester.

