Onze opinie

13 juni 2018

Op 18 mei 2017, ruim een jaar geleden, stond hier letterlijk het volgende. "Wees niet verbaasd als over twee of drie jaar de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un op het bordes van het Witte Huis verschijnt en daar met een amicaal schouderklopje naar binnen wordt gewenkt." Compleet ondenkbaar leek dat toen. Ik schreef het met veel ironie, om de wispelturigheid van Donald Trump te illustreren. In de maanden erna zou de spanning tussen de VS en Noord-Korea nog oplopen, tot en met een robbertje over wie van beiden de grootste rode knop had. Maar zie, gisteren in Singapore gaf Donald Trump de kleine dictator zowaar rendez-vous in Washington. Met dat amicale schouderklopje heeft hij zelfs niet gewacht tot dan. Dikke vrienden, die twee. 'Coup de foudre' tussen de laatste communist en de ultieme kapitalist.

