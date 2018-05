Onze opinie Schuldig verzuim 03 mei 2018

Lesje politieke geschiedenis. Op 18 juli 1990 maakt minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene (49) de weg vrij voor een rijbewijs met punten. Het principe is even simpel als doeltreffend. Bij elke inbreuk gaan er punten af. Wie te vaak in de fout gaat, verliest op den duur zijn rijbewijs. Dat dreigement heeft een gunstig effect op het rijgedrag van de chauffeur. Studies wijzen uit dat zo'n systeem het aantal verkeersdoden doet dalen met een vijfde. Steek de grens over, en zie hoe het werkt - en dát het werkt. Helaas. 28 jaar later heeft Jean-Luc Dehaene ons verlaten en is zijn plan nog altijd dode letter. Dat zal minstens tot na 2019 zo blijven. De federale minister van Verkeer François Bellot (MR) ziet het, net als al zijn voorgangers, niet zitten om dat rijbewijs met punten in te voeren. Bang voor stemmenverlies.

