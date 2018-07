Onze opinie Bonjour tristesse 11 juli 2018

Bonjour tristesse. Wat zou het heerlijk wakker worden zijn geweest met de gedachte dat de Rode Duivels zondag de finale zouden spelen, voor zichzelf, voor hun land, voor ons en voor de ogen van meer dan een miljard kijkers over de hele wereld. In wat voor een collectieve roes zou het hele land dan naar die grote dag hebben toegeleefd. Helaas. Brons is het hoogst haalbare. Dat blinkt ook, maar minder dan het goud waarop deze Gouden Generatie terecht haar zinnen had gezet. Dan is het balen. Dan lukt het even niet om jezelf te paaien met de gedachte dat dit tenslotte maar een spel is. Dan is het - in alle eerlijkheid - zelfs geen troostende gedachte dat gisteren een ander, veel jonger voetbalploegje als bij wonder is bevrijd uit een Thaise grot. Want ook als België zich wél had geplaatst voor de finale waren die jongens gered, toch?

