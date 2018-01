Onze opinie Drôle de guerre 00u00 0

De dromedaris van Marokko-ganger Bart De Wever krijgt gelijk. Er is in de Sahara werkelijk niemand die om het ontslag van Theo Francken roept en in de woestenij der gekrenkte ego's genaamd 'regering-Michel', evenmin. Naar welk schouwspel hebben we dan eigenlijk de hele kerstvakantie zitten kijken? Naar een zoveelste 'drôle de guerre' waar de partijen van centrumrechts ondertussen een patent op hebben en waarvan we er de komende 500 dagen vast nog een hele hoop zullen zien passeren. Een rondje schaduwboksen voor de eigen galerij. Nog een geluk dat het VBO de 'public relations' van het regeringsbeleid heeft overgenomen door nogal voluntaristisch te voorspellen dat de groei in 2018 de kaap van 2% kan ronden. Anders merkt misschien niemand nog dat het eigenlijk niet zo slecht gaat in dit land. Of dat er puur inhoudelijk veel minder ruis op de lijn zit tussen de regeringspartijen dan al hun Twitter-oorlogjes doen uitschijnen.

