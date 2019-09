Exclusief voor abonnees Onze opinie Een broekje van 26 19 september 2019

00u00 0

Wat zegt het over een partij als niemand zich nog geroepen voelt om haar te redden? Wat zegt dat over haar levensverwachting en haar eensgezindheid? Zo veel nederlagen hebben de Vlaamse socialisten de voorbije vijftien jaar geleden en zo veel aangeschoten wild en lamme eenden heeft dat opgeleverd dat ze vanzelf schaars waren, de frisse kandidaten om John Crombez op te volgen als voorzitter. Mohamed Ridouani, Jinnih Beels, Meryame Kitir, Yasmine Kherbache, allemaal hebben ze een uitgesproken reden om het toch maar niet te doen. Onze jongste peiling geeft de socialisten nog 8%. Onuitgesproken leeft de vrees om de geschiedenis in te gaan als de sp.a-voorzitter die onder de kiesdrempel verdween. Zei je dat tien jaar geleden, was je een hypochonder. Ontken je dat vandaag, dan ben je naïef. Of lieg je.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Conner Rousseau

politiek