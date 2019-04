Exclusief voor abonnees Onze opinie Victory 17 april 2019

Als je meer dan 55 kilometer kunt fietsen in een uur, verder nog dan Sir Bradley Wiggins, verder dan iemand je ooit heeft voorgedaan, wat heeft dan het verschil gemaakt? De conditie of de wetenschap? De benen of het brein? De mens of de machine? Talent of gedrevenheid? Het ene kan nooit zonder het andere. Maar in dit geval? Gedrevenheid. Daarin zat het surplus. De benen om het uurrecord van Wiggins aan te vallen hebben wel meer renners, maar niet iedereen heeft die bijna obsessionele focus, dat perfectionisme en dat geloof in zichzelf om het ook te doén. Technologie en wetenschap staan tot ieders beschikking, maar niet iedereen heeft de drive, het vertrouwen en het geduld om die tot op de millimeter, de milligram en de millibar in zijn voordeel aan te wenden. Hij dus wel. Proficiat, Victor Campenaerts.

