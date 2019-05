Exclusief voor abonnees Onze opinie De koningskinderen 31 mei 2019

Het maakt niet uit wie ze hem heeft ingefluisterd. Koning Filip heeft gisteren een verstandige keuze gemaakt door de Franstalige liberaal Didier Reynders (60) en de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte (63) aan te stellen tot informateurs. Zij moeten het pad effenen naar een onmogelijk gewaande federale regering. Reynders en Vande Lanotte zijn elkaar waard in ervaring en intelligentie, even sluw als slim. En belangrijker, allebei onderhouden ze goede, zelfs hartelijke contacten met de twee protagonisten van 26 mei: Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS). De twee koningskinderen. 'Sy konden by malkander niet komen. Het water was veel te diep.' De koningskinderen helpen om veilig en droog de grote gracht over te steken die hen scheidt: ziehier de taak van de informateurs. Al de rest is oogverblinding en gezichtsbedrog.

