Onze opinie Staakt het staken 23 januari 2019

Is het niet stilaan tijd om de Groep van Tien in kleine letters te spellen? De onmondigheid van het overleg tussen vakbonden en werkgeversfederaties verdient al jaren geen hoofdletters meer. Elk apart hebben ze hun nut, maar zet ze tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel en hun meerwaarde is minuscuul. Gisteren liepen de vakbonden voortijdig weg van het loonoverleg. Een opslag van niet eens een vol procent, gespreid over twee jaar, zij het bovenop de inflatie, dat vinden ze een belediging voor de hardwerkende mens. En dus roepen ze de tweeënhalf miljoen werknemers in de privésector op om op 13 februari te staken. Nee, op originaliteit laten de vakbonden zich niet betrappen.

