Onze opinie Wie is de mol? 24 maart 2018

00u00 0

Iedereen die er nog aan dacht om wantoestanden bij de overheid aan te klagen, checkt voortaan beter eerst of de betrokken dienst onder een N-VA-minister ressorteert. In dat geval: denk er nog eens over na. In het dossier van de F-16's toont de partij zich namelijk bijna gretiger om de militairen te ontmaskeren die interne mails naar de sp.a lekten, dan om nog eens na te gaan of de procedures voor de aankoop van een nieuwe straaljager goed zijn verlopen.

HLN