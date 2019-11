Exclusief voor abonnees Onze opinie Dromenland 28 november 2019

00u00 0

Heeft ook wie zelf ontslag neemt straks recht op een werkloosheidsvergoeding? Hoef je daarvoor niet langer ontslagen te worden? Een opmerkelijke maatregel uit de nota-Magnette is dat, hem ingefluisterd door onder meer Groen, Ecolo en cdH. Elke werknemer kan in zijn loopbaan een beperkt aantal keren ontslag nemen en toch een uitkering ontvangen gedurende een bepaalde periode. Zo staat het er. Maar wat is een beperkt aantal keren? Twee keer, vijf keer, tien keer? En wat is een bepaalde periode? Zes dagen, zes weken, zes maanden? Of die maatregel zin heeft, is hoogst twijfelachtig. Maar dat hij duur dreigt uit te vallen, dat staat vast. Te duur voor België, maar blijkbaar niet voor het Dromenland van een toekomstige paars-groene regering.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu