Exclusief voor abonnees Onze opinie De vraag van 1 miljoen 08 augustus 2019

00u00 0

Wat doe je als een rubberboot vol radeloze Afrikanen reddeloos ronddobbert op de Middellandse Zee? Hijs je hen dan als menslievende organisatie aan boord van je reddingsschip en meer je aan in een Italiaanse haven, ook als je daarvoor niet de toelating krijgt, zoals SeaWatch-kapitein Carola Rackete onlangs deed? Dan krijg je het verwijt dat je werkt als een magneet, niet zozeer op de vluchtelingen zelf als wel op hun smokkelaars. Of laat je hen aan hun lot over, ook als dat lot de verdrinkingsdood dreigt te zijn? Dan offer je mogelijk honderden mensenlevens om er misschien duizenden te redden die zich niet meer aan de oversteek wagen, afgeschrikt door het wedervaren van hun landgenoten. Het is een dilemma op leven en dood. Figuurlijk is het al jaren de vraag van 1 miljoen. Sinds deze week is het ook letterlijk de vraag van 1 miljoen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis