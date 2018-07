Onze opinie Al wie poten en oren heeft 13 juli 2018

00u00 0

De Waalse regering geeft voortaan een premie van 350 euro aan elke Waalse werkloze die met succes een opleiding naar een knelpuntberoep voleindigt. Het is het soort bericht dat in Vlaanderen tussen de plooien van het grote nieuws valt, zeker in vakantietijd, maar het is niet zonder betekenis. Jazeker kun je je afvragen of het niet gewoon de plicht van elke werkzoekende is om een opleiding te volgen die hem of haar meer kans op werk biedt, en of het niet daarvoor is dat hij of zij een werkloosheidsvergoeding ontvangt. Kortom, of iemand die werk zoekt een extra premie moet krijgen om dat met iets meer overtuiging te doen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN