Onze opinie Eerst de partij, dan uw welzijn 10 april 2018

00u00 0

Heeft de Vlaamse regering haar prioriteiten nog op een rijtje? In tijden van hoge nood - zijn er nog andere? - is het first things first, zou je denken. Maar kijk, de regering-Bourgeois trekt 800.000 euro uit in een twijfelachtige poging om 50 wilde hamsters te laten overleven in Haspengouw. De regering-Bourgeois staat een renteloze lening van 800.000 euro toe aan De Warande, een eliteclub in Brussel waar het Vlaamse zakenleven en de Vlaamse achterkamerpolitiek elkaar treffen bij het betere glas champagne. Zo ruim bij kas zit die regering-Bourgeois dat ze via haar minister van Sport 2,5 miljoen kan vrijmaken om scholieren naschools aan te zetten tot kickboksen, frisbee of headis - dat is koppen, zoals in het voetbal, maar dan op en rond een pingpongtafel. Fair enough. Maar dan zou je toch zweren dat Vlaanderen zwemt in het geld? Helaas, dat doet het niet. Het verzuipt in hoge noden die het niet gelenigd krijgt.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over politiek

regering-Bourgeois