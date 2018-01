Onze opinie Chez Bruneau 24 januari 2018

Twee meter sneeuw ligt er in het dal van Davos. Geen helikopter die nog landen of opstijgen kan. Geen sneeuwketting die daartegen opgewassen is. De rijksten en de machtigsten der aarde zitten als ratten in de val, denkt er nu eentje in Noord-Korea. Hoe ver reiken ze ook alweer, zijn langeafstandsraketten? Zwitserland moet nog net lukken. Eén druk op zijn rode knop, denkt Kim Jong-un, en het kapitalisme ligt op zijn gat, die met zijn nog grotere rode knop inbegrepen. Elk jaar opnieuw troept in Davos de fine fleur van zakenleven en politiek samen voor een gedachtewisseling over de weldaden van de globalisering en de technologie en over bedreigingen als de klimaatopwarming en de groeiende ongelijkheid. De rijkste 1 % van deze wereld bezit meer dan de overige 99 %. Helaas behoort al wie in Davos aanwezig is tot de eerste categorie. Hoe draag je voor die wanverhouding een oplossing aan als je zelf een deel van het probleem bent?

