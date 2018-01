Onze opinie Adieu, ayatollahs 00u00 0

Boef? Ach. Vergeleken met de boevenbende die sinds 1979 Iran bestuurt, is die Boef niet eens een Boefje. Getoetst aan de tirannie van de Iraanse ayatollahs en hun religieuze politie is onze rapper zelfs een toonbeeld van vrouwvriendelijkheid. Om maar te zeggen dat de Islamitische Republiek van Iran tot de meest abjecte, corrupte en repressieve regimes ter wereld behoort. Wie jonger is dan 50 heeft het nooit anders geweten. Wie ouder is, herinnert zich hoe het Teheran van de jaren zestig en zeventig het Parijs van het Oosten was. De sjah van Perzië en zijn gemalin Farah Diba sierden de covers van de westerse jetsetbladen, zij aan zij met de prinsen en prinsessen van Monaco. De vrouwen - Iran is een land van mooie mensen - liepen er in minirok, ongesluierd. Vandaag in chador. Niet dat het Perzië van toen een voldragen democratie was, maar het was niet de beklemmende theocratie die de opperayatollahs er sinds 1979 van gemaakt hebben. Khomeini en Khamenei: alleen hun klinkers verschillen, niet hun opvattingen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee