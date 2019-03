Onze opinie Sporting Lokeren 05 maart 2019

Sla deze bladzijde om en lees vooral het gesprek met voetballer Killian Overmeire verderop. Clubliefde. Daar gaat het over. Overmeire heeft zijn hele leven voor Sporting Lokeren gespeeld. Dat hij daar trots op is, zegt hij in het interview. Aan hem zal het niet gelegen hebben dat Lokeren straks degradeert. Zo loyaal is Overmeire dat hij straks zelfs mee wil zakken, als er maar snel weer uitzicht op stijgen komt. Hij is een uniek geval in het voetbal van vandaag, waar spelers elke winter naar een ander land verhuizen en trainers meer verdienen met hun ontslag dan met hun werk. Clubliefde is een begrip dat anno 2019 in het beste geval meewarig gemonkel opwekt. Alsof je een naïeve dief van je eigen portemonnee bent als je blijft waar je je thuisvoelt en niet verkast voor de helft meer.

