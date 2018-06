Onze opinie Gezondheidsalarmisme 07 juni 2018

Twintig jaar lang heb ik het zelf gedaan. Op de trein. In de auto. Thuis. In bed. Op restaurant, eentje na elk gerecht. Aan mijn bureau, eentje na elke paragraaf. Ketting. Ongeacht wie mij omringde. Sinds vijftien jaar - zo zijn ex-rokers - mijd ik sigarettenlucht als de pest. Ga ik elders zitten als aan de terrastafel naast mij het hele gezelschap rookt. Wissel ik op de voetbaltribune van plaats als op de rij voor mij iemand een sigaret opsteekt en de wind tegen zit. Mijd ik de stoep waar rokende collega's doen wat ze niet laten kunnen. En loop ik een eindje om als vlak bij de draaideur van het ziekenhuis patiënten troost zoeken bij elkaar en bij hun sigaret. Je kunt het weinig hoffelijk vinden en zelfs onbeleefd dat mensen je ongevraagd laten meeroken op zo'n terras, alsof tabaksrook in de open lucht plots heilzaam en geurloos wordt. Dat is niet zo en ja, dat stoort. Maar we gaan toch geen wettelijk verbod op onbeleefdheid invoeren?

