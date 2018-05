Onze opinie Bij de dood van een peuter 26 mei 2018

Sinds gisteren is het vierletterwoord GDPR van kracht, de fel betwiste set van Europese regels die onze privacy beter moeten beschermen. Die bescherming geldt klaarblijkelijk niet voor transmigranten die net een kind verloren zijn. Die moeten toezien hoe de machtigste politicus van het land - zonder enige bevoegdheid ter zake - een bloemlezing uit hun asieldossier komt houden om hun verantwoordelijkheid in de tragische feiten 'in beeld te brengen'.

