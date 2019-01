Onze opinie De groene koning 30 januari 2019

Wat kan er uit de mond van een koning onschuldiger klinken dan een lofzang op de generatie waartoe zijn eigen kinderen behoren? Gisteren plaatste Filip de klimaatspijbelaars op een voetstuk. Hij ontwaart bij hen authenticiteit en solidariteit. Dicht hen een scherp besef toe van de noden van onze planeet. En vindt dat we hen de plaats moeten gunnen die hen toekomt. Welke plaats dat dan mag zijn, dat zei de vorst er niet bij. Maar de goede verstaander heeft begrepen dat dit land een groene koning heeft. Of op zijn minst een koning die het groene gedachtegoed lippendienst bewijst, want zijn eigen ecologische voetafdruk is gigantisch. Dat heeft veel te maken met zijn functie, maar niet alles. In die zin klonk hij gisteren een beetje hol, de koning, toen hij zijn steun uitsprak voor de jonge activisten.

