Onze opinie

28 februari 2019

Je hebt dissidenten die hun partij een leven lang trouw blijven. Zo iemand is Jan Peumans (68). Je hebt ook dissidenten die hun partij alsnog de rug toekeren. Zo iemand is Alain Destexhe (60). Vlaanderen kent hem amper, maar in Brussel en Wallonië geldt Destexhe als een onverbeterlijke spookrijder, een koppige rechts-liberaal à la Jean-Marie Dedecker, min diens charisma. Gisteren kondigde Alain Destexhe zijn vertrek bij de MR van Charles Michel aan. Hij start met een Franstalige versie van N-VA die Listes Destexhe zal heten, maar die de geest van Francken, Jambon en De Wever zal ademen, met aftrek van het confederalisme. Théo en français, quoi.

