Onze opinie Leve de zon 28 juni 2018

00u00 0

Kan het nog, zeven dagen zomerzon zonder dat alle alarmbellen afgaan? Zonder tips om ze te overleven? Lukt het nog, zeven dagen zomerzon zonder dat die in alle media worden voorgesteld als problematisch, gevaarlijk, ja zelfs levensbedreigend? Zonder waarschuwend vingertje voor de hoge UV-index en dwingende aansporing om te smeren, te schuilen in de schaduw of gewoon binnen te blijven, voldoende water te drinken en elke fysieke inspanning te mijden? Mag het nog, genieten van zeven dagen zomerzon zonder schuldgevoel, onbezorgd en onbeschaamd? Het is alleszins wat ik van plan ben, de fles rosé binnen handbereik - tien toegestane eenheden, beetje krap in zo'n warme week.

