Onze opinie

Nee, het is niet de schuld van de kiezer dat de regeringsvorming zo lang duurt. Nee, het is niet zijn schuld dat dit land steeds moeilijker te besturen is. Waar klagen ze eigenlijk over, de politici die geacht worden om een federale regering te vormen? Slechts 84% van de stemgerechtigde Belgen heeft op 26 mei een geldige stem uitgebracht. Toch zijn de volle 100% van alle Kamerzetels verdeeld over de partijen. Mathematisch is het vandaag niet moeilijker dan anders om aan een meerderheid van 76 op 150 zetels te komen. Als dat exact zeven maanden na de verkiezingen nog altijd niet gelukt is, dan is het omdat nagenoeg alle partijen zich uitermate kieskeurig opstellen en omdat ze bang zijn. Bang van hun volatiele kiezers, bang van hun eigen schaduw en bang van de schaduw die de verkiezingen van 2024 vooruitwerpen. Dat extreme partijen per definitie van het bestuur worden uitgesloten, is een politieke keuze, geen verplichting. Zelfs tussen gematigde partijen worden veto's uitgesproken. Dan wordt het speelveld wel erg klein. Politici horen te spelen met de kaarten zoals de kiezer die geschud heeft. Ze opnieuw schudden tot ze bepaalde partijen beter uitkomen, is geen optie.

