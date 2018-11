Onze opinie Niet met alle Chinezen 14 november 2018

00u00 0

De ene Chinees is de andere niet. Filip Dewinter heeft een onderzoek aan zijn been voor zijn schnabbels bij de Chinese vioolbouwer/spion Shao Changchung. Bij Eandis moesten de Chinese investeerders van State Grid wegblijven van Bart Tommelein. En in Willebroek wachten ze nog altijd op de miljoeneninvesteringen van Feng Jun, de jobchinees van Vincent Van Quickenborne en Kris Peeters. Maar over Jack Ma van Alibaba bestaat nu geen enkele twijfel meer, getuige de zegeberichten van onze regering. Ja, de internetmiljardair zal zijn eerste Europese hub straks wel degelijk bij Charles Michel in Luik openen en niet bij Mark Rutte in Maastricht, hoe hard die laatste ook onder onze duiven mikte. 'Ni hao.'

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN