Onze opinie Hallo dictator 11 april 2018

Al lachend zegt de zotskap de waarheid, wil het spreekwoord. Of maak daar de zatlap van, in dit geval. "Hallo dictator", met die woorden en een amicale draai om de oren begroette Jean-Claude Juncker drie jaar geleden de Hongaarse premier Viktor Orban op een Europese top. Na de derde bel cognac van de dag permitteert de voorzitter van de Europese Commissie zich wel vaker enige vrijpostigheid. Juncker heeft gevoel voor humor, maar deze grap smaakt na de verkiezingen van zondag in Hongarije wel erg wrang. Orban kreeg van de Hongaren een vrijgeleide om de rechtsstaat, of wat daar in zijn land van overblijft, helemaal naar zijn hand te zetten. Hallo Viktator.

