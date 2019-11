Exclusief voor abonnees Onze opinie Snot 26 november 2019

26 mei, dat was verkiezingsdag. 26 november, dat is vandaag. Tussen de twee ligt een half jaar. In die tijd is er van alles gebeurd maar niets veranderd. Nog altijd staren de verliezende partijen naar hun eigen navel. Nog altijd laten ze hun eigenbelang primeren boven het landsbelang. Nog altijd likken ze hun wonden, als de gevallen fietser die zich voor een geschaafde bips en een gekneusde rib zes maanden werkonbekwaam laat verklaren - belachelijk lang. Eindeloos twijfelen met name de liberalen tussen paars-geel en paars-groen, als een koppel dat twist over de kleur van de muren van zijn gastentoilet. Hoe lang nog houden ze hun plas op?

