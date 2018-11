Onze opinie Het spoor bijster 28 november 2018

"Sire, geef mij honderd dagen", vroeg Jean-Luc Dehaene aan koning Boudewijn toen die hem in 1988 vroeg om de politieke knoop te ontwarren. De toen nog piepjonge Sophie Dutordoir maakte die episode van dichtbij mee, als rechterhand van toenmalig premier Wilfried Martens. Als er één knoop nog complexer is dan die van de Belgische partijpolitiek, vroeger en nu, is het die van de NMBS, het eeuwige enfant terrible van onze overheid. Hoeveel keer honderd dagen heeft Sophie Dutordoir als CEO nodig om van dat probleemkind een performant en klantvriendelijk bedrijf te maken? Anderhalf jaar, meer dan vijfhonderd dagen leidt Dutordoir nu het spoor. Is het van niet mogen? Is het van niet kunnen? Feit is: haar bilan oogt ronduit slecht.

