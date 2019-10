Exclusief voor abonnees Onze opinie Hoeveel viking wil Jambon écht zijn? 03 oktober 2019

"We moeten de blik naar het noorden richten", herhaalde Jan Jambon nogmaals in zijn beleidsverklaring. De nieuwe Vlaamse minister-president wil dat we ons voortaan "economisch en maatschappelijk" meten met samenlevingen als Nederland en Scandinavië. Maar als je gisteren naar zijn speech luisterde, vraag je je af of Jambon ooit al wel in Kopenhagen en Stockholm geweest is. Want deze regering put wel heel selectief uit de ideeën die van Scandinavië een succesregio maken. Oké: het migratiebeleid is duidelijk geïnspireerd op Denemarken, dat de voorbije jaren qua inburgering een veel strengere koers ging varen. Maar zullen we ook voor klimaatbeleid of begroting de blik eens naar het noorden richten?

