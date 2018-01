Onze opinie ANGELINE, DIE VAN ONS 00u00 0

Wat een knappe vrouw, de nieuwe Miss België. In alle betekenissen van het woord. Angeline Flor Pua, Antwerpse met Filipijnse roots, is veel tegelijk en van alles wat, maar bovenal is ze 100% van ons. Veel van de digitale tooghangers die Angeline in eerste instantie toeschreven aan de frietchinees zouden haar bij nader inzien liever dievanongs noemen. De nieuwe Miss moest over zichzelf dingen lezen die geen van de pantoffelhelden van de sociale media oog in oog met haar zou durven herhalen: zo bot en zo wansmakelijk waren hun opmerkingen, soms onverbloemd racistisch. Maar onverwacht? Helaas niet.

