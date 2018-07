Onze opinie Het recht in eigen hand 09 juli 2018

Stel u voor. Een zomerse zaterdagmorgen. Werkdag voor de juwelier. Welgezind en nietsvermoedend open je je zaak. Enkele uren later word je opgepakt op verdenking van doodslag. Even voordien ben je brutaal beroofd. De overvallers vluchten op de motor. Je snelt naar buiten en opent het vuur. Schieten kan je als de beste - je oefent geregeld. Maar in die omstandigheden heb je je wapen nooit eerder moeten gebruiken. Jazeker, je hebt je zo'n overval wel eens ingebeeld. Je hebt nagedacht over hoe je zou reageren als ze jou bedreigen en het op je levenswerk hebben gemunt. Maar in werkelijkheid verloopt alles als in een waas. Dan denk je niet na, of toch niet lang genoeg. Dan doe je dingen die menselijk perfect uit te leggen zijn, maar wettelijk niet toegelaten en terecht strafbaar. Dan neem je het recht in eigen hand. Schiet je een vluchtende overvaller in de rug. En valt die even verderop van de motor. Dood.

