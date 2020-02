Exclusief voor abonnees Onze opinie. Wie waakt nog over de centen? Isolde Van Den Eynde

22 februari 2020

00u00 0

Elk jaar 1,2 miljard euro netto extra. Dat is wat ons land voorlopig - een 'done deal' is het nog niet - bijkomend moet ophoesten voor Europa. De EU zit in geldnood: het Verenigd Koninkrijk spekt de pot niet meer en Europa heeft grootse ambities om grensoverschrijdende uitdagingen zoals de klimaatopwarming aan te pakken. Charles Michel staat als kersvers Europees president voor zijn lakmoesproef: liefst 27 landen op één lijn krijgen, plus het parlement. Geen kattenpis. "Het is gemakkelijker om in België een regering te vormen dan Europa uit deze begrotingsdiscussie te laten komen", weet onze buurman Mark Rutte, die vanuit de Nederlandse regering een zuinigere begroting bepleit. Dat weten we zo nog niet. Maar op onze premier Sophie Wilmès, zijn oude vriendin, kan Charles Michel rekenen. België protesteert niet. 'Que sera sera.'

