Onze opinie: wereldvreemd Europa Jan Segers

12 december 2018

Zou het kunnen dat je de voeling met de echte wereld verliest als je jarenlang comfortabel zetelt in de parallelle wereld van het Europees Parlement? Je moet geen populist zijn en zelfs geen euroscepticus om het je af te vragen als je ziet hoe wereldvreemd de Europese parlementsleden gisteren hebben gestemd over een voorstel dat onze sociale zekerheid op kosten dreigt te jagen en de meerderheid van de Belgen op de kast. Als het de bedoeling is van de Europese Unie dat de kiezers in Brussel, Amsterdam, Berlijn, Parijs en Rome haar in mei 2019 het genadeschot geven, dan moet haar parlement vooral volharden in dergelijk pathologisch stemgedrag.

