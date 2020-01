Exclusief voor abonnees Onze opinie. Was de wereld niet nóg onveiliger als de VS niets hadden ondernomen? Hoofdredacteur Dimitri Antonissen

04 januari 2020

00u00 0

Het is makkelijk om het uitschakelen van de Iraanse majoor-generaal Qasem Soleimani als één van de zovele impulsieve daden van Trump te beschouwen. Zijn criticasters - en de Amerikaanse president heeft er terecht veel - noemen het een "roekeloze gok" en een voorbeeld van een "gevaarlijk onvoorspelbaar" buitenlandbeleid. De kritiek op Trump is in heel veel gevallen terecht. Maar hier is die misschien te kort door de bocht. Wat zo "onvoorspelbaar" is voor Amerika's vijanden, is dat deze president deze keer net héél consequent is: een rode lijn is een rode lijn.

