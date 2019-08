Exclusief voor abonnees Onze opinie. Vrouw = fijngevoeligheid en inlevingsvermogen? Man = autoriteit en gezag? Wat een simplisme Jan Segers

03 augustus 2019

00u00 0

Liverpool en Chelsea spelen op 14 augustus de Europese Supercup. De wedstrijd zal worden geleid door de Franse scheidsrechter Frappart. Niet Stéphane Frappart. Wel Stéphanie Frappart (35). Dat is een primeur. Nooit eerder floot een vrouw een mannenmatch op een zo hoog niveau. Nieuw in het vak is Frappart natuurlijk niet. Onlangs nog floot ze de vrouwenfinale van het WK tussen de Verenigde Staten en Nederland. Maar als het om mannen gaat, is haar ervaring beperkt. Pas in april leidde ze haar eerste match in de Franse hoogste voetbalklasse, een onbetekenend duel. De beslissing om haar de Supercup te laten fluiten is dan ook niets minder dan een statement van de UEFA. Ook haar beide assistenten zijn straks vrouwen. Alleen de vierde ref is een man. Niet zomaar een man: de Turk Cüneyt Cakir, een van de beste vijf scheidsrechters in de wereld. Sceptici zullen zeggen dat hij vanop de zijlijn een oogje in het zeil moet houden. Anderen zullen het een mooi gebaar vinden: een topman in het vak die ten dienste staat van een vrouw.

