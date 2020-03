Exclusief voor abonnees Onze opinie. Vroeger schold men ook, maar het gebeurde in de stilte van de kroeg. Vandaag krijg je het te lezen, willens nillens Isolde Van Den Eynde

05 maart 2020

00u00 0

Aandachtshoer. Moslimhoer. Leeghoofdige flamoes. Poedelhoofd. Zandbakvlo. We excuseren ons meteen voor de hele resem scheldwoorden die u bij het ontbijt te verteren krijgt. Maar het is wat Sihame El Kaouakibi als politica met Marokkaanse roots en een prachtige krullenbos de laatste dagen moest slikken. Ze kaart het in een filmpje aan met kracht, maar met vochtige ogen en een vibrerende stem. Politiek is niet altijd theater. Sommigen applaudisseerden na haar aanklacht over seksisme en racisme, anderen joelden sans gêne verder. El Kaouakibi wijst de blanke man met de vinger. Hij scheldt haar uit, maar neemt het ook voor haar op. Alleen te weinig. Dat valt moeilijk. Zegt een man, blank: zijn ex wordt voor 'sale pute' uitgescholden wanneer ze niet ingaat op de avances van een moslim. Een andere man: nu voel je maar eens wat een blanke vrouw in Molenbeek ervaart. Er volgen nog wat scheldwoorden. Het maakt haar punt des te pijnlijker.

