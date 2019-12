Exclusief voor abonnees Onze opinie. Vraag om afzetting van Trump is nobel, maar dom Jan Segers

20 december 2019

00u00 0

Machtsmisbruik en belemmering van de rechtsgang. Nee, het is niet min wat de Democraten president Trump ten laste leggen. Toch zal het te min blijken om hem uit zijn ambt te ontzetten. Historisch noemen sommigen de afzettingsprocedure die tegen hem is gestart. Maar dat zou ze pas zijn mocht ze ertoe leiden dat Donald Trump volgend jaar niet wordt herverkozen als president van de Verenigde Staten. Als dat de echte bedoeling is van de Democraten, verhinderen dat Trump nog eens vier jaar aan de macht blijft, dan is een 'impeachment' wellicht de slechtst mogelijke aanpak, want de procedure dreigt een averechts effect te hebben en Trump gratis te lanceren in zijn campagne. Het is dat The Donald liever kinderlimonade dan champagne lust, anders knalden nu de kurken tegen het plafond van zijn Oval Office.

