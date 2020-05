Exclusief voor abonnees Onze opinie. Voor honderdduizenden Vlaamse kinderen zwaait de schoolpoort dit schooljaar niet meer open. Geweldig ambitieus kun je dat niet noemen Jan Segers

16 mei 2020

00u00 5

Fier en dankbaar toonde Ben Weyts zich gisteren. Fier op een eerste schooldag die veilig en vlot was verlopen. Dankbaar voor de inzet en de creativiteit van leerkrachten en directies. Die lof is terecht, uitzonderingen niet te na gesproken. Ook in het onderwijs heb je een deel van het personeel dat er de kantjes vanaf loopt, maar de meeste leerkrachten geven graag en goed les, het liefst fysiek voor de klas, oog in oog met hun leerlingen, maar als dat niet kan: online vanuit hun kot, zelfs al blijft daar volgens experts niet gek veel van hangen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen