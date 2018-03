Onze Opinie van Jan Segers: "Steven Vandeput is sinds gisteren politiek dood" Regering in crisis Jan Segers

21 maart 2018

0

Ze lijkt het zelf nog niet ten volle te beseffen, maar de regering-Michel is in crisis. Vergeet de Soedan-affaire rond Theo Francken. Nooit heeft Francken daarin gewankeld, laat staan de regering. De F-16-kwestie rond zijn N-VA-partijgenoot Steven Vandeput is van een geheel andere orde, politiek en financieel. Defensie bestelde zelf een rapport waaruit blijkt dat onze gevechtsvliegtuigen zes jaar langer meekunnen dan gedacht. Alleen is de minister van Defensie daar niet van op de hoogte, beweert hij. Dan is het van twee dingen één. Ofwel blijkt dat Steven Vandeput gelogen heeft en zit zijn politieke loopbaan erop. Ofwel - en daar ziet het naar uit - wist Vandeput van niets, als heette hij Manuel en kwam hij uit Barcelona. In dat geval staat hij voor paal. Wie een minimum aan zelfrespect heeft, beseft dat hij in geen van beide gevallen nog met gezag kan functioneren. Steven Vandeput is de risee. Het dringt nog niet tot hem door, maar Vandeput is sinds gisteren politiek dood, ook al zal N-VA hem niet eigenhandig ter aarde bestellen.

