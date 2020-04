Exclusief voor abonnees Onze opinie. “Stilaan dringt het besef door dat er geen echte exit uit corona komt” Jan Segers

25 april 2020

04u55 0

4 mei. 11 mei. 18 mei. Elke datum is belangrijk. Elke week die voorbijgaat is er één te veel. Eén zonder onderwijs. Eén zonder inkomsten. Eén zonder knuffels tussen jong en oud. En over elke week meer of minder valt te discussiëren. Hoe wil je vanaf 4 mei onze bedrijven heropstarten als de jonge ouders die in die bedrijven werken nog minstens twee weken geacht worden om thuis aan preteaching te doen? Wat maakt onze scholen zo onveilig dat ze nog een kleine maand gesloten moeten blijven en dat leerlingen uit het derde leerjaar of het vierde middelbaar amper nog les zullen krijgen dit schooljaar? Waar heb je nog politieke liberalen voor nodig als die er zelfs niet meer in slagen om met een regering waarin ze de absolute meerderheid uitmaken de kleine handelszaken opnieuw te openen op 4 mei in plaats van op 11 mei? Maar goed, het zou pretentieus en betweterig zijn om hier en nu te verkondigen wat dan wél de ideale timing was geweest, na dagenlang overleg tussen zes regeringen, twaalf taskforces en dertien expertengroepen. So be it, in dit onwerkbare land.

