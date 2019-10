Exclusief voor abonnees Onze opinie. Sneller dreigt CD&V te vergaan dan ze verandert Jan Segers

22 oktober 2019

00u00

Bron: HLN 0

Wat zegt het aantal kandidaat-voorzitters over de toekomstkansen van een partij? Veel, in het geval van de sp.a. De Vlaamse socialisten leggen hun lot in handen van een jongeman van 26 die zijn partijgenoten niet langer toespreekt als kameraden maar als 'matekes'. Dat zegt minder over Conner Rousseau zelf dan over de metaalmoeheid van zijn partijgenoten. Eén serieuze kandidaat-voorzitter die niet zijn zoon maar zijn kleinzoon had kunnen zijn: wat zou Louis Tobback (81) daarvan denken? Als bij wonder kan Rousseau in de volgende tien jaar uitgroeien tot de volgende Steve Stevaert. Dat zal niet zozeer van zijn eigen talent afhangen als wel van de tijdgeest, van de pendel die ooit wel weer een keer naar links zal zwaaien. Alle socialisten zullen dan beweren dat ze het altijd hebben geweten, hoe briljant die Conner Rousseau wel was. Terwijl vandaag zijn nakende voorzitterschap toch vooral het resultaat is van hun eigen gemakzucht - nog eens vijf jaar parlementair loon, daar zeggen alleen zotten nee tegen, toch? Van de drie letters in de merknaam sp.a is de lange tijd overbodige 'a' vandaag de belangrijkste: dat het anders moet. Helemaal anders. Of dat het straks over is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen