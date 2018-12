Onze opinie. Premier, stop ermee Jan Segers verbaast zich over de vanzelfsprekendheid waarmee de restregering-Michel doorgaat na de exit van N-VA Jan Segers

10 december 2018

Vluchtmisdrijf. Zo zou je het ontslag van N-VA uit de regering-Michel kunnen omschrijven. Kwartje overtuiging, driekwart electorale berekening. Het gedrag van N-VA zal andere partijen tweemaal doen nadenken eer ze in volgende regeringen met zo'n partner scheep gaan, maar verboden is het niet. En dan sta je de dag na die exit toch te kijken van de vanzelfsprekendheid waarmee de federale regering de bevoegdheden in een wip herschikt en overgaat tot de orde van de dag. Alsof er niets aan de hand is. Alsof het de logica zelf is. Dat is het niet. Het verschil tussen een regering-Michel mét de N-VA en een regering-Michel zonder de N-VA is het verschil tussen een comfortabele meerderheid en een ondemocratische minderheid. De premier spreekt nu over oranje-blauw. Maar dit is geen nieuwe regering. Dit is niet Michel II. Dit is een nageboorte van Michel I. Een restregering.

