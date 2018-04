Onze opinie: "Platter wordt opportunisme niet dan dat van CD&V in Antwerpen. De pirouettes van Kris Peeters zijn een belediging voor de kiezer én de Joodse gemeenschap" Jan Segers

18 april 2018

00u00 4 De Krant Nee, een jood is in dit land geen moslim. Had Aron Berger niet Aron geheten maar Mohammed en niet Berger maar Tahiri, dan zouden we hem niet ultraorthodox noemen maar gewoon een fundamentalist. Vredelievend weliswaar, maar toch: een religieuze extremist. En dan zou CD&V er nooit aan gedacht hebben om zo'n man op zijn Antwerpse lijst te zetten.

Kris Peeters deed het toch, verblind door scoringsdrang en gedreven door opportunisme platter dan de platste oester. Dat is, om het met de favoriete stoplap van Peeters te zeggen, niet wijs. Maar het is meer dan alleen dat. Het is, gemeten naar de normen van de intelligente mens Kris Peeters, ronduit dom. De Antwerpse lijsttrekker ontmaskert zijn partij als een ideologisch vacuüm onder het mom van een brede volkspartij met voor elk wat wils. Zelf bevestigt Peeters met deze onhandige move en zijn reprimande door de partijtop wat insiders al langer aanvoelen. Dat hij niet langer de nummer 1 is van CD&V, maar van het podium dreigt te donderen. In de hiërarchie komt hij vandaag na Hilde Crevits en Wouter Beke. In die volgorde.

Aron Berger zou mevrouw Crevits geen hand geven. Uit respect, luidde gisteren de verdediging uit joodse hoek. What the f*ck? Als mannelijke moslims weigeren om vrouwen de hand te drukken, is dat zogezegd uit minachting en een teken van discriminatie. Maar als mannelijke joden geen andere vrouw aanraken, tenzij met vleeskleurige handschoentjes aan, moet dat een blijk van respect zijn? Koosjer is geen synoniem van halal. Het ene verdient blijkbaar niet alleen meer aanvaarding, maar ook meer respect dan het andere. Waarom eigenlijk? Natuurlijk heeft Aron Berger het recht om te zijn wie hij is, te geloven wat hij wil en te leven zoals dat volgens hem hoort, maar moet hem dat naast onze tolerantie ook onze sympathie opleveren, naast de negende plaats op de Antwerpse CD&V-lijst? Misschien de uwe, maar niet de mijne. Laat staan dat zo'n meneer Berger in België moet wegen op hoe wetten hier tot stand komen, zijn godsdienst indachtig. Mijn respect heeft hij niet. Die bekentenis volstaat helaas, heb ik zelf ervaren, om door joodse politici in Antwerpen als antisemiet te worden afgedaan. Zonde is dat. Fijngevoeligheid is een deugd, lichtgevoeligheid een ondeugd.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Kris Peeters - kind van de parking, meer bepaald van Puurs - niet vooraf inschat hoe chassidische joden in Antwerpen denken en leven? En zich niet afvraagt of dat wel in overeenstemming te brengen valt met een lijst waarop ook mensen staan die het tegenovergestelde toegedaan zijn? Dan is het van twee dingen één: of je bent een amateur, of je bent een opportunist die na de moslims ook de joden als kiesvee behandelt. Jood boven jood, hoe orthodoxer, hoe lucratiever bij de verkiezingen van 14 oktober: ziedaar het gênante opbod tussen N-VA en Open Vld waar nu ook CD&V zich in mengt. Dan ben je geen brede volkspartij, Wouter Beke, maar een ordinaire ratatouille.

Daarmee beledig je niet alleen je potentiële kiezer, maar ook de joodse gemeenschap, die je enkel welkom heet als ze haar traditie verloochent. Jan Segers

Niet Aron Berger staat hier ter discussie, en niet eens zijn levenswijze die niet de onze is, maar het cynisme van CD&V. Je moet het maar durven, voelen dat Berger weerstand wekt en dan meteen zeggen, zoals Peeters, dat 'die man' afstand moet nemen van al wat hem lief is en wat zijn geloof hem voorschrijft. Daarmee beledig je niet alleen je potentiële kiezer, maar ook de joodse gemeenschap, die je enkel welkom heet als ze haar traditie verloochent. Of hoe je als partij wél de stemmen wilt hebben, maar niet de bijhorende gedachtegang. Bah!

