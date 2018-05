Onze opinie: "Overbevolking in gevangenis mag toch nóóit een reden zijn om te morrelen aan het systeem?" Dimitri Antonissen

30 mei 2018

00u00 0 De Krant Iemand heeft zijn handtekening gezet onder het penitentiair verlof van Benjamin Herman. Die heeft zijn vrije dag uit de gevangenis gebruikt om twee agenten te executeren, een jongeman van 22 dood te schieten, enkele anderen zwaar te verwonden, en er wordt nog onderzocht of hij een nacht eerder ook al iemand het hoofd had ingeslagen met een hamer. Het is nogal wat om de keuze gemaakt te hebben dat deze man verlof verdiende.

Justitieminister Geens heeft de eindverantwoordelijkheid voor elke beslissing over penitentiair verlof. Hij sprak gisteren in tv-interviews over "onvermijdelijke risico's" en ontkende dat er fouten zijn gemaakt in het dossier. Dat laatste is al erg twijfelachtig als een naam opduikt in twee rapporten van Staatsveiligheid. Maar nog erger: de grootste fout zit hem niet in dit dossier, maar in de manier waarop het systeem van penitentiair verlof is aangepakt.

Even naar de cijfers. De recentste dateren van 2016. Van de 3.276 aanvragen voor penitentiair verlof werden er 1.544 goedgekeurd. De gevangenisdirectie en de minister vonden dus dat 47% zich braaf genoeg toonde om die vrije dagen te verdienen. In 2014 - bij het aantreden van Geens als justitieminister - werd slechts 39% goedgekeurd. En in 2013 zelfs maar 25%. Het aantal penitentiaire verloven dat wordt goedgekeurd, is dus bijna verdubbeld in enkele jaren tijd. Zijn de gevangenen zoveel voorbeeldiger geworden in hun gedrag? Nee, natuurlijk. De reden lijkt vooral dat de gevangenisbevolking omlaag moet. België krijgt geregeld op zijn kop van internationale instanties, en dan zijn er veel manieren goed om dat cijfer te doen dalen.

Nieuw systeem

Er werd zelfs een nieuw systeem op poten gezet waarbij gevangenen "verlengd penitentiair verlof" kunnen krijgen: een weekje gevangenis, afgewisseld met een weekje thuiszitten. Dat laatste werd onverbloemd aangekondigd als een manier om de overbevolking aan te pakken. Nu zijn er veel redenen om te pleiten voor het behoud van het penitentiair verlof: iedereen kan ooit een zware fout maken, en heeft het recht om - als hij tekenen van berouw en beterschap toont - kansen te krijgen om zich opnieuw te integreren in onze maatschappij. Maar overbevolking mag toch nóóit een reden zijn om te morrelen aan dat systeem?

En dan is er nog het dossier zelf van Benjamin Herman. De komende uren en dagen zal blijken of er fouten gemaakt zijn. Maar zélfs als de procedure hier tot in de puntjes gevolgd werd, moeten we ons toch afvragen wat er dan met dat systeem an sich fout zit. Nu kan iemand zijn naam blijkbaar voorkomen in twee rapporten van Staatsveiligheid over radicalisering, zonder dat die informatie bij degene raakt die de beslissing over het verlof moet nemen. Dat mogen we toch niet normaal vinden? Zowel de families als de collega 's van slachtoffers vroegen zich gisteren maar één ding af: hoe kon deze man vrij rondlopen? Ze verdienen een heel grondig antwoord.