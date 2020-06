Exclusief voor abonnees Onze opinie. onze politici moeten stoppen met goedhartig geld uitgeven dat we niet hebben Jan Segers

27 juni 2020

00u00 1

Die avond in de betere brasserie. Eva, verpleegster, heeft er haar man en haar kinderen op een etentje getrakteerd. "Nog drie koffies, een muntthee en de rekening alstublieft." Die blijkt wonderwel te kloppen: 291,20 euro. Eva betaalt met een cheque van 300 euro. Richt zich tot de kelner. "Het was lekker. De rest is voor u." En daarna tot haar zoon en haar dochter. "Voilà, dit is dus waarvoor mama zich drie maanden halfdood heeft gewerkt, met gevaar voor haar eigen leven en dat van jullie. Acht garnaalkroketten, vier keer vol-au-vent, vier coupes ijs-met-aardbeien en een fles Californische chardonnay."

