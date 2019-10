Exclusief voor abonnees Onze opinie. Onze democratie in gevaar door een spelletje op de gsm? Ach kom Dimitri Antonissen

05 oktober 2019

Onze democratie is in gevaar na een spelletje 'Toy Blast' van Jan Jambon op zijn smartphone. Zo lijkt het toch na een dag slecht toneel in het parlement. De nieuwe Vlaamse minister-president werd gefilmd toen hij tijdens het debat over de beleidsverklaring eventjes afleiding zocht op zijn telefoon. Niet slim op een moment dat alle camera's op je gericht zijn. Maar de manier waarop de oppositie er meteen een staatszaak van maakte, was al even dom. Een twitterende Groen-fractieleider Björn Rzoska op kop: "Wie speelt er spelletjes? Jan Jambon toont opnieuw geen respect voor het parlement." Ach kom. Het gebeurde op een moment dat de oppositie - tijdens een eerdere scène in hetzelfde theaterstuk - al boos was opgestapt. De meerderheid bleef daarna over om met zichzelf te debatteren. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) was enkel aan het voorlezen wat er in het bestuursakkoord over onderwijs stond, toen Jambon - die de passages ondertussen uit zijn hoofd kent - even naar zijn telefoon greep.

