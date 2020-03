Onze opinie. Ons enige vaccin tegen corona: zorgen dat u elke dag correcte informatie krijgt Dimitri Antonissen

05u01 6 De Krant Het was een mooi compliment van viroloog Marc Van Ranst gisteren in de krant: "Ik vind dat ook de media hun rol uitstekend spelen. Natuurlijk slaat er bij sommige mensen paniek toe als je ze informeert, dat is onvermijdelijk. Maar ook die mensen moet je ernstig nemen en geduldig blijven uitleggen wat er écht aan de hand is." De woorden zijn zo welkom omdat het coronavirus ook ons als nieuwsmakers op de proef stelt.

Er zijn de puur wetenschappelijke feiten. Over een virus waar weliswaar nog geen vaccin tegen is, maar dat verder slechts een beetje zwaarder is dan de normale seizoensgriep. Waar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) over zegt: "Zelfs voor wie corona krijgt, blijven de gevolgen in 80 procent van de gevallen beperkt tot maximaal een snotneus." In totaal stuurde u ons de voorbije dagen - nadat we samen met 'VTM Nieuws' een oproep deden - meer dan 10.000 vragen over het coronavirus. Onze journalisten hebben ze - met de hulp van heel wat specialisten - zo helder mogelijk beantwoord. Héél kort samengevat: wanneer u niet tot een risicocategorie behoort - u bent al op hogere leeftijd, of u lijdt al aan andere aandoeningen - en u geregeld uw handen wast, hebt u weinig te vrezen van Covid-19.

Maar dan is er de dagelijkse stroom aan berichten. Het begon in januari met een Chinese miljoenenstad die in quarantaine ging. Daarna is er elke dag wel weer iets anders. Vlaamse toeristen die hun hotel niet meer uit mogen. Beurzen die de zwaarste verliezen in jaren lijden. Italië dat al zijn scholen sluit. Voorjaarsklassiekers die afgelast worden. Het zijn stuk voor stuk nieuwsverhalen die ongezien zijn. Hoe rijm je dat met die eerder geruststellende feitelijke informatie? Probeer die twee uitersten in je hoofd maar eens te verzoenen als lezer.

Als redactie proberen we u daar elke dag zo goed mogelijk bij te helpen. Door te wikken en te wegen. Door u niet ongeruster te maken dan u moet zijn. Door titels eerder wat neutraler te formuleren: het nieuws is vaak al dramatisch genoeg. Door te discussiëren over fotokeuzes (niet bij elk artikel hoeft een foto met mondmaskers). Door bij elk bericht na te denken of we er wel een pushbericht voor moéten sturen via onze HLN-app. En ook al nemen we ons elke dag voor om een paar coronaberichten minder te versturen, toch haalt de actualiteit ons vaak in. Dat alle schoolreizen naar Italië worden afgeraden, of dat het aantal besmettingen in België verdubbeld is, we denken niet dat het u zou geruststellen dat soort info achter te houden. Want ook dat is wat u van ons verwacht: dat we u blijven informeren. Zonder zaken te verzwijgen, maar ook zonder ze op te blazen. Voorlopig blijft dat het enige vaccin dat we hebben: zorgen dat u elke dag correcte informatie krijgt.

