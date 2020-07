Exclusief voor abonnees Onze opinie. Nee, onze virologen zijn niet zonder zonden. Maar ze houden ons alert. Ze houden ons wakker Isolde Van Den Eynde

10 juli 2020

00u00 0

Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Steven Van Gucht stelden zich aanvankelijk op als de trouwe trawanten van de regering, maar ze ontpoppen zich steeds meer tot behendige oppositieleden. En maar goed ook. Want we lijken ingedommeld. We lijken verveeld door het virus. Na een lente in lockdown, willen we een zomer zonder zorgen. De politiek incluis.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen