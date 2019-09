Onze opinie. “Natuurlijk zijn alle Arco-gedupeerden hun lieve centen voorgoed kwijt. Maar dat hun procedure tergend en roekeloos zou zijn? Kom, zeg”

De Krant

Arme Francine - laten we elkaar tutoyeren, we zitten per slot van rekening in hetzelfde schuitje. Allebei zijn we slachtoffers van een groot onrecht. Ondergetekende verloor een bescheiden stukje van het zuurverdiende geld dat zijn roekeloze ouders in een Arco-aandeel hadden belegd toen hijzelf nog een schoolkind was. Zo zijn er trouwens velen, een slordige 780.000 om het wat preciezer te formuleren. Maar laat dat even van geen tel zijn, Francine. Het is namelijk klein bier vergeleken met het onrecht dat u - pardon, jou - vandaag wordt aangedaan door die meute losgeslagen Arco-hooligans